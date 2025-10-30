Во Франции разбираются с делом об ограблении Лувра: предъявлены первые обвинения

Громкий скандал вокруг дела об ограблении Лувра до сих пор не затих. Регулярно появляются всё новые сведения. Так, во Франции арестовали двух фигурантов по этому делу. Им предъявили обвинения. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Лор Беко.
Преступников привлекли по статье о краже, организованной группой лиц, состоящих в сговоре. Как заявила прокурор, они признали вину, но частично.
«Этих людей подозревают в том, что они проникли в галерею Аполлона, чтобы украсть драгоценности. К настоящему моменту оба частично признали свое участие в ограблении во время допроса», — заключила Лор Беко.
Утверждается, что украденные из Лувра императорские сокровища до сих пор не найдены. Известно также, что в ограблении участвовали минимум четверо человек. Пока задержаны двое.