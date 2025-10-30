Во Франции разбираются с делом об ограблении Лувра: предъявлены первые обвинения

Громкий скандал вокруг дела об ограблении Лувра до сих пор не затих. Регулярно появляются всё новые сведения. Так, во Франции арестовали двух фигурантов по этому делу. Им предъявили обвинения. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Лор Беко.