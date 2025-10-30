Ричмонд
В МВД предупредили о новом виде мошенничества через проверку подлинности купюр

Мошенники начали красть деньги у россиян под предлогом проверки подлинности купюр. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

— Они объясняют необходимость изъятия наличных не только «декларированием средств», но и «проверкой подлинности купюр». Все это якобы по поручению правоохранительных органов или «в ходе проведения дистанционного обыска», — добавили в Telegram-канале ведомства.

В российском законодательстве отсутствует понятие «дистанционного обыска», изъятие денег возможно только при личном участии следователя, понятых, а также при оформлении документов.

Мошенники также стали звонить ученикам, притворяясь школьными учителями, и просить сообщить им код из SMS, ссылаясь на директора учебного заведения.

11 июня вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что злоумышленники стали выдавать себя за школьных психологов. По его словам, они звонят родителям детей якобы для обязательного психологического тестирования ребенка.