AFP: двоим задержанным по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения двоим мужчинам, задержанным по делу об ограблении парижского Лувра, их арестовали до суда, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру французской столицы.
Фигурнаты дела обвиняются в краже, организованной группой лиц, и сговоре с целью совершения преступления.
Напомним, ограбление Лувра было совершено 19 октября. Преступники похитили девять украшений. Впоследствии был найден один из украденных предметов — корона императрицы Евгении де Монтихо. Ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро.
Также стало известно, что правоохранительные органы обнаружили следы ДНК на вещах, оставленных преступниками. Это помогло установить личность одного из подозреваемых.
Обоих мужчин задержали при попытке покинуть Францию. Один подозреваемый был пойман в аэропорту Шарль-де-Голль, другой — в Парижском регионе. Они хотели бежать соответственно в Алжир и Мали.