Косиняк-Камыш: США не планируют сокращать военное присутствие в Польше

В Польше находятся около десяти тысяч американских военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не будут сокращать военный контингент на польской территории, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что говорит об этом с американской стороной, в частности, с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

«Из моих предыдущих разговоров с министром войны США Питом Хегсетом и сегодняшних разговоров замминистра Павла Залевского и главы Генштаба Веслава Кукулы с нашими союзниками мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск», — написал министр на своей странице в соцсети X*.

Напомним, Вашингтон сокращают своё военное присутствие в европейских государствах, в частности, речь идёт о Румынии.

В настоящее время в Польше находятся около десяти тысяч военнослужащих США.

Ранее сообщалось, что американская сторона оповестила своих союзников по Североатлантическому альянсу о планах сократить военное присутствие вдоль восточной границы Европы с Украиной, так как Соединённые Штаты «сосредоточены на приоритетах безопасности в других частях мира».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.