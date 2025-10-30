Косиняк-Камыш: США не планируют сокращать военное присутствие в Польше

«Из моих предыдущих разговоров с министром войны США Питом Хегсетом и сегодняшних разговоров замминистра Павла Залевского и главы Генштаба Веслава Кукулы с нашими союзниками мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск», — написал министр на своей странице в соцсети X*.