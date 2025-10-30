Боевики убили почти 500 человек в роддоме Судана

Вооруженное нападение на медицинское учреждение произошло в Судане, в ходе которого погибли сотни людей. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Bild.
Боевики формирования «Силы быстрой поддержки» захватили здание родильного дома, после чего ликвидировали медицинский персонал и пациентов. На данный момент известно о гибели не менее 460 человек.
Трагедия случилась в городе Аль-Фашир, штат Северный Дарфур. Захват учреждения произошел из-за активных боевых действий между незаконными формированиями и правительственными войсками.
По информации суданских медицинских источников, после захвата Аль-Фашира были убиты не менее 1500 мирных жителей, не имевших оружия, добавили в издании.
