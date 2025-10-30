Ричмонд
Астронавт, бывший на Луне, Базз Олдрин овдовел в 95 лет, через 2 года после свадьбы

Астронавт Эдвин «Базз» Олдрин, участник миссии «Аполлон-11», овдовел в 95 лет, сообщили в его семье.

«Доктор Анка Олдрин, супруга Базза Олдрина, ушла из жизни», — говорится в заявлении, опубликованном семьёй в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Олдрин вступил в четвёртый брак в 2023 году: его избранницей стала 66‑летняя Анка, с которой он состоял в отношениях с 2018 года; она — доктор химических наук. У астронавта трое детей.

В составе «Аполлона-11» Олдрин стал вторым человеком, ступившим на Луну. Сейчас он — самый пожилой из ныне живущих людей, побывавших в космосе.

Ранее ученый рассказал о жившей на Луне 50 000 лет назад человеческой цивилизации.