На севере Пермского края продлили меры поддержки бойцам СВО и членам их семей

«До конца 2025 года для бойцов СВО действует единовременная выплата — 150 тысяч рублей на приобретение жилья на первичном рынке в Березниках. Также члены их семей до конца 2026 года могут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья в размере до 15 тысяч рублей», — передает telegram-канал «На местах».