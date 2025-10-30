В Кургане запретят парковку возле ЦПКиО

Подобные временные ограничения на стоянку и остановку транспорта в Кургане вводятся не впервые. Ранее администрация уже запрещала парковку в центре города у кинотеатра «Россия» во время церемонии вручения школьных автобусов, а также ограничивала движение на бульваре Мира и ряде других участков при проведении массовых мероприятий.