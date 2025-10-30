Ричмонд
БПЛА, летевший в Москву, сбили на подлете к столице

Система ПВО ликвидировала беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время на территории, где обнаружены его обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Срочная новость.

