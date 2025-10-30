В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты

В пресс-службе добавили, что ни в коем случае не следует покупать продукты у случайных продавцов. Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения, поэтому приобретать их стоит только в магазинах, оснащенных холодильным оборудованием, в том числе низкотемпературным. Покупатель также может потребовать документы о происхождении и качестве мясных полуфабрикатов при возникновении каких-либо сомнений.