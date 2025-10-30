МВД России: мошенники выманивают деньги под видом проверки купюр

Преступники убеждают людей в том, что изучение банкнот будто бы проводится по поручению правоохранительных органов или в рамках несуществующей процедуры «дистанционного обыска». В МВД напомнили, что в реальности деньги могут изыматься у граждан только в присутствии следователя и понятых. Также оформляются официальные документы.