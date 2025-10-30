Ричмонд
МВД России: мошенники выманивают деньги под видом проверки купюр

Аферисты обманывают людей через несуществующую процедуру «дистанционного обыска».

Источник: Аргументы и факты

Аферисты придумали новую схему обмана, в рамках которой у жертв выманивают деньги, предлагая им якобы проверить подлинность купюр, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только “декларированием средств”, но и “проверкой подлинности купюр”», — отметило подразделение министерства в своём Telegram-канале.

Преступники убеждают людей в том, что изучение банкнот будто бы проводится по поручению правоохранительных органов или в рамках несуществующей процедуры «дистанционного обыска». В МВД напомнили, что в реальности деньги могут изыматься у граждан только в присутствии следователя и понятых. Также оформляются официальные документы.

В управлении предупреждают, что в случаях законного изъятия бумажных денежных средств банкноты должны быть упакованы специальным образом. Просьбы поместить деньги «в книжки» и передать их курьерам указывают на обман.

Отмечается, что мошенники используют страх жертв потерять деньги. МВД советует гражданам сразу же завершать беседу, если в процессе разговора применяются фразы «декларирование средств», «проверка купюр» или «дистанционный обыск». Кроме того, о подобных случаях рекомендуется сообщать в полицию.

Напомним, в мае стало известно о мошеннической схеме, при которой злоумышленники просят у граждан передать им банковскую карту якобы для её проверки. Жертвы лишаются своих денег и становятся соучастниками преступлений, поскольку через них аферисты выводят деньги других пострадавших.