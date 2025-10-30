Росавиация закрыла аэропорт Внуково

Срочная новость.
Аэропорт Внуково временно ограничил взлет и посадку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
