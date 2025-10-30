Life.ru узнал, сколько в чайном грибе алкоголя и можно ли от него опьянеть

Специалист рассказал, что в процессе брожения дрожжевые компоненты расщепляют сахарные соединения с выделением диоксида углерода и этанола. Последующий этап предполагает окисление спирта уксуснокислыми бактериями с образованием уксусной кислоты.
В ходе сложного процесса ферментации дрожжи вырабатывают этанол, а бактерии наоборот — поглощают его, для некоторых из них это питательная среда. Поэтому в готовом напитке доля алкогольной составляющей чаще всего снижается до минимума или вовсе отсутствует. Однако, без точного анализа состава никогда нельзя утверждать, что спирта в комбуче нет.
Сергей Митрофанов.
Директор по маркетингу «Сварщицы Екатерины».
Эксперт сообщил, что в промышленном производстве каждая партия комбучи проходит тщательную лабораторную проверку, включая контроль содержания спирта. Это позволяет гарантировать стабильность состава и отсутствие алкоголя в напитке. В противоположность этому, при домашнем приготовлении сложно поддерживать оптимальные температурные условия, стерильность и кислородный баланс, что может привести к повышению концентрации алкоголя до 1−2% и развитию посторонних бактерий или плесени, если культура SCOBY загрязнена.
