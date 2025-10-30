Life.ru узнал, сколько в чайном грибе алкоголя и можно ли от него опьянеть

В ходе сложного процесса ферментации дрожжи вырабатывают этанол, а бактерии наоборот — поглощают его, для некоторых из них это питательная среда. Поэтому в готовом напитке доля алкогольной составляющей чаще всего снижается до минимума или вовсе отсутствует. Однако, без точного анализа состава никогда нельзя утверждать, что спирта в комбуче нет.