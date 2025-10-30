РФ заняла четвертое место по численности миллиардеров в стране: названо их количество

В России с января существенно вырастет МРОТ. В 2026 году также ожидается увеличение выплат по больничным и родам. Заработная плата, привязанная к МРОТ, вырастет автоматически. В ГД пояснили, что работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму.