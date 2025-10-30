Ричмонд
РФ заняла четвертое место по численности миллиардеров в стране: названо их количество

Altrata: Россия догнала Британию по количеству долларовых миллиардеров.

Источник: Комсомольская правда

Россия поднялась в топе по численности долларовых миллиардеров в стране. За 2024 год государству удалось догнать Британию. В обеих странах значатся по 128 долларовых миллиардеров. Свидетельством тому стал рейтинг компании Altrata.

Так, за прошлый год число долларовых миллиардеров в РФ выросло на 8,5%. Их состояние в общей сложности оценили в $457 млрд.

Первое место в топе заняли Соединенные Штаты. В стране проживает 1135 долларовых миллиардеров. На второй строчке расположился Китай.

