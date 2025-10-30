Пушков: экс-главком НАТО пытается втянуть Украину в альянс де-факто

Экс-верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис, предлагая направить военных НАТО на Украину, пытается втянуть её в альянс без официального членства, заявил Алексей Пушков.
Сенатор уточнил, что Ставридис и сторонники такого рода планируют «втянуть» Украину в НАТО «де-факто».
«Подлинный смысл плана отправки войск стран НАТО на Украину — втягивание Украины в альянс де-факто без официального членства», — написал он в Telegram.
По словам Пушкова, Ставридис осуществляет попытки «реанимировать периодически умирающую», а затем «подающую вялые признаки жизни» инициативу отправки военных контингентов Запада на Украину.
Ставридис заявил, что альянсу следует обеспечивать три гарантии безопасности на Украине: в море, на земле и воздухе. Он утверждает, что военные корабли стран-участниц НАТО будут осуществлять патруль в Чёрном море, самолёты установят «бесполётную зону», а на Украину отправят несколько тысяч военных.
«Как бы ни старался Ставридис вывести НАТО за скобки в вопросе о наземных гарантиях, всё сводится в конечном счёте к НАТО. Все названные им страны являются членами альянса. Кроме того, у ЕС нет структур, координирующих военную деятельность стран участниц, тогда как у НАТО такие структуры есть», — сказал Пушков.
Ранее Пушков заявил, что «саммит неуверенности» Североатлантического альянса разочаровал как президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, так и ЕС.