Мэр Москвы сообщил об атаке БПЛА на Москву

Срочная новость.
Очередной вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, был уничтожен. На месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
