Курение как путь к смертельным тромбам: что нужно знать

Врачи называют их «тихими убийцами» — тромбы, которые неожиданно могут нарушить привычный ход жизни. Они развиваются незаметно, но последствия могут быть фатальными. Известный врач-кардиолог, академик РАН, главный внештатный аритмолог Минздрава России, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Елена Голухова назвала в беседе с KP.RU, как курение провоцирует смертельные тромбы.