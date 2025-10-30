Курение как путь к смертельным тромбам: что нужно знать

Врачи называют их «тихими убийцами» — тромбы, которые неожиданно могут нарушить привычный ход жизни. Они развиваются незаметно, но последствия могут быть фатальными. Известный врач-кардиолог, академик РАН, главный внештатный аритмолог Минздрава России, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Елена Голухова назвала в беседе с KP.RU, как курение провоцирует смертельные тромбы.
— В первую очередь [для профилактики тромбозов] нужно исключить курение. Потому что табачный дым повреждает внутреннюю выстилку сосудов. И к ней, как в детской игре по созданию кристаллов, обязательно прикрепляется что-то нехорошее, например холестериновые бляшки, — предупредила медик.
Образование тромбов может стать опасной и болезненной реакцией на определенные заболевания. По словам профессора Голуховой, тромбы, которые представляют угрозу для здоровья и жизни, возникают при сочетании трех факторов, известных как «триада Вирхова». Это повреждения сосудов, замедление кровотока и сбои в системе свертываемости крови.
— Тромб — это универсальная реакция организма. Она возникает в ответ на кровотечение, пытаясь его остановить, — уточнила специалист.
Кроме того, ковид также увеличил риск тромбообразования. Как отметила профессор, это особенно ярко было видно в первую и вторую волну пандемии.