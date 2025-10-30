Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Домодедово введен план «Ковер»

Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Срочная новость.

Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.