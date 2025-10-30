В аэропорту Домодедово введен план «Ковер»

Срочная новость.
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
