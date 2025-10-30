Собянин: ликвидированы беспилотники, летевшие на Москву

Российские военные ликвидировали беспилотники Вооружённых сил Украины, летевшие на Москву, проинформировал Сергей Собянин.
Мэр российской столицы уточнил, что на месте падения обломков беспилотников находится специалисты.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram в 03:00 мск.
Через несколько минут он сообщил о втором уничтоженном украинском БПЛА. К настоящему времени известно о четырёх ликвидированных дронах.
«Силы ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал мэр Москвы в 03:28 мск.
Напомним, в ночь на среду было ликвидировано четыре беспилотника ВСУ, которые летели на Москву.
Ранее Собянин заявил, что в ночь на понедельник российские военные ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, летевших на столицу.