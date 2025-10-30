В шести российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ранее около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области. Очевидцы рассказали, что слышали 5−8 взрывов над городом. Громкие звуки начались примерно в 01:30 ночи. Сначала на окраине, а затем по всему городу. Слышна сирена воздушной опасности. Местные утверждают, что видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские БПЛА на подлёте.