Россиянам рассказали о лайфхаке, который повышает зарплату в среднем на треть

У сотрудников, работающих из дома, рост зарплат осуществляется за счет премирования.
На российском рынке после перевода на удаленку премии сотрудников вырастают на 25−35%. К таким выводам пришли аналитики НИУ ВШЭ.
«В России дистанционные сотрудники получают более высокие зарплаты, чем те, кто работает из офиса. Премия за удаленку доходит до 25−35%», — на данные исследования ссылаются «Известия».
Самые высокие доходы при дистанционной занятости сейчас предлагают специалистам в сферах IT, аналитики и консалтинга. Лидирующие позиции занимают дата-сайентисты и DevOps-инженеры, их медианные ежемесячные заработки достигают 251,4 и 250,9 тысячи рублей соответственно.
Следом в рейтинге располагаются агент по недвижимости с показателем 212,9 тысячи рублей, системный аналитик — 201 тысяча рублей, а также менеджер или консультант по стратегии, чьи медианные доходы составляют 200 тысяч рублей. Кроме того, в топ-10 профессий вошли брокер, программист, системный инженер, сетевой инженер и BI-аналитик.
Летом в Госдуме предлагали переводит офисных работников на удаленку в период сильной непогоды. При этом весной прослеживалсь тенденция — российские работодатели все чаще отказывались от удаленного формата, предпочитая видеть своих сотрудников в офисе.