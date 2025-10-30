Ричмонд
Собянин: в Москве ликвидирован беспилотник

Беспилотный летательный аппарат, совершивший попытку атаки на Москву, был нейтрализован. На территории, где обнаружены его обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Срочная новость.

