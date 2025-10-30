Собянин: в Москве ликвидирован беспилотник

Срочная новость.
Беспилотный летательный аппарат, совершивший попытку атаки на Москву, был нейтрализован. На территории, где обнаружены его обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
