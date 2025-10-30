Ричмонд
Росавиация закрыла аэропорт Череповца

В авиагавани Череповца введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

