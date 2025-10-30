Ричмонд
Беспилотник атаковал Москву

Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

