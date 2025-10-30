Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение через перевал ограничили в Приморье из-за обледенения

Министерство транспорта Приморского края предупреждает водителей о перекрытии перевала «Высокогорский» в Красноармейском округе для большегрузных транспортных средств и автобусов в связи с обледенением, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Бригады «Примавтодора» уже приступили к обработке проезжей части противогололёдными материалами. Рабочие трудятся на участке со стороны Дальнегорска. Ожидается, что в течение двух — трёх часов работы будут завершены, реагенты подействуют. Когда движение через перевал будет осуществляться в штатном режиме, дорожники сообщат дополнительно.

Напоминаем, сегодня погоду в Приморском крае определяет циклон, фронты которого смещаются над регионом по мере продвижения вихря с Китая на Амурскую область. Во многих районах уже прошли или будут идти осадки преимущественно в виде дождя, на севере местами со снегом. Днём они пойдут на убыль.