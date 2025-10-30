Движение через перевал ограничили в Приморье из-за обледенения

Напоминаем, сегодня погоду в Приморском крае определяет циклон, фронты которого смещаются над регионом по мере продвижения вихря с Китая на Амурскую область. Во многих районах уже прошли или будут идти осадки преимущественно в виде дождя, на севере местами со снегом. Днём они пойдут на убыль.