Движение через перевал ограничили в Приморье из-за обледенения

Бригады «Примавтодора» уже приступили к обработке проезжей части противогололёдными материалами. Рабочие трудятся на участке со стороны Дальнегорска. Ожидается, что в течение двух — трёх часов работы будут завершены, реагенты подействуют. Когда движение через перевал будет осуществляться в штатном режиме, дорожники сообщат дополнительно.
Напоминаем, сегодня погоду в Приморском крае определяет циклон, фронты которого смещаются над регионом по мере продвижения вихря с Китая на Амурскую область. Во многих районах уже прошли или будут идти осадки преимущественно в виде дождя, на севере местами со снегом. Днём они пойдут на убыль.