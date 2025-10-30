Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джей Ди Вэнс: нелегальные мигранты мешают гражданам достичь «американской мечты»

Вэнс отметил, что США не проводят миграционной политики с позиции ненависти.

Источник: Комсомольская правда

Вице-американский лидер Джей Ди Вэнс выступил с заявлением об антимиграционной политике США. По его словам, нелегалы мешают достижению «американской мечты». Так Джей Ди Вэнс высказался в ходе мероприятия от организации Turning Point в штате Миссисипи.

Вице-президент США уточнил, что Вашингтон не проводит миграционной политики с позиции ненависти к иностранцам. При этом он подчеркнул, что граждане страны для властей важнее.

«Левые скажут, что наша миграционная политика о ненависти к мигрантам, мы никого не ненавидим, мы любим наших сограждан. И от того, что мы хотим, чтобы они достигли американской мечты, мы закрыли границу», — заявил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент, кроме того отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сменил свой имидж после скандала в Белом доме. По его мнению, это пошло бывшему комику на пользу.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше