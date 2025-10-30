Вице-американский лидер Джей Ди Вэнс выступил с заявлением об антимиграционной политике США. По его словам, нелегалы мешают достижению «американской мечты». Так Джей Ди Вэнс высказался в ходе мероприятия от организации Turning Point в штате Миссисипи.
Вице-президент США уточнил, что Вашингтон не проводит миграционной политики с позиции ненависти к иностранцам. При этом он подчеркнул, что граждане страны для властей важнее.
«Левые скажут, что наша миграционная политика о ненависти к мигрантам, мы никого не ненавидим, мы любим наших сограждан. И от того, что мы хотим, чтобы они достигли американской мечты, мы закрыли границу», — заявил Джей Ди Вэнс.
Вице-президент, кроме того отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сменил свой имидж после скандала в Белом доме. По его мнению, это пошло бывшему комику на пользу.