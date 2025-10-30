Джей Ди Вэнс: нелегальные мигранты мешают гражданам достичь «американской мечты»

«Левые скажут, что наша миграционная политика о ненависти к мигрантам, мы никого не ненавидим, мы любим наших сограждан. И от того, что мы хотим, чтобы они достигли американской мечты, мы закрыли границу», — заявил Джей Ди Вэнс.