Каждое третье парковочное место в центре Владивостока занимают нарушители

Для борьбы с нарушениями сотрудники «Цифрового Приморья» проводят регулярные рейды: при обнаружении посторонних предметов на номерах они вручную их убирают, фиксируя процесс на видео. После этого система автоматически распознаёт номер и оформляет штраф 1500 рублей за неоплаченную парковку. Все поступления направляются в бюджет Владивостока.