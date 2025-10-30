Каждое третье парковочное место в центре Владивостока занимают нарушители

Мониторинг парковочной зоны № 050, расположенной на улице 1-я Морская во Владивостоке, провели специалисты компании «Цифровое ведомство», сообщила пресс-служба организации.
«На участке в 110 машиномест было зафиксировано 17 транспортных средств без госномеров, 20 — со скрытыми номерными знаками. По факту — 37 случаев нарушений правил парковки, что составляет 34% от общего количества машиномест парковочного участка», — говорится в сообщении.
Аналогичная ситуация наблюдается и на других центральных улицах Владивостока — Посьетской, Адмирала Фокина, Фонтанной и Светланской. Там доля нарушителей регулярно достигает 30%, что серьёзно снижает доступность парковок для обычных пользователей и льготников, а также ухудшает оборачиваемость мест в платной зоне.
Для борьбы с нарушениями сотрудники «Цифрового Приморья» проводят регулярные рейды: при обнаружении посторонних предметов на номерах они вручную их убирают, фиксируя процесс на видео. После этого система автоматически распознаёт номер и оформляет штраф 1500 рублей за неоплаченную парковку. Все поступления направляются в бюджет Владивостока.
В скором времен в отношении автомобилей с отсутствующими номерами будет применяться процедура блокировки колёс с помощью специальных устройств. Необходимые поправки в законодательство уже одобрены Законодательным собранием Приморья, а технология успешно прошла тестирование в городе.
Напомним, муниципальная служба эвакуаторов запущена во Владивостоке с 21 октября. Первые выезды спецмашин уже прошли в районе Зелёного Бульвара и улицы Нейбута. На этом участке постоянно фиксируются нарушения парковки: автомобили оставляют в зонах действия запрещающих знаков, на автобусных остановках и даже без госномеров.