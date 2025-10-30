Жители Хабаровского края получили бесплатные автомобили после травм на работе

Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области с начала 2025 года предоставило шесть новых автомобилей Lada Vesta жителям региона, которые получили травмы на производстве. На эти цели было направлено 9,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Автомобили были специально адаптированы под индивидуальные потребности каждого получателя с учетом их физических возможностей. Новые машины получили жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, поселка Солнечный и поселка Кульдур.
Как пояснила управляющий региональным Отделением СФР Алена Никулина, такая поддержка оказывается тем, у кого автомобиль указан в индивидуальной программе реабилитации. Замена автомобиля производится каждые семь лет, а также предусмотрена компенсация до 30% стоимости капитального ремонта машины.
До конца года еще два человека, получившие инвалидность вследствие производственной травмы, станут владельцами специально оборудованных автомобилей.
Подать заявление на получение автомобиля или компенсации можно через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ. Кроме автомобилей, пострадавшим на производстве предоставляются страховые выплаты, технические средства реабилитации, оплачивается лечение и лекарства. Также все люди с инвалидностью могут получить компенсацию 50% от стоимости полиса ОСАГО.