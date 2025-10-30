Жители Хабаровского края получили бесплатные автомобили после травм на работе

Подать заявление на получение автомобиля или компенсации можно через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ. Кроме автомобилей, пострадавшим на производстве предоставляются страховые выплаты, технические средства реабилитации, оплачивается лечение и лекарства. Также все люди с инвалидностью могут получить компенсацию 50% от стоимости полиса ОСАГО.