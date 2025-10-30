Казахстанцев предупредили о наказании за участие в запущенном стримером челлендже

«Такие действия не только унизительны, но и могут иметь правовые последствия. Участие в челленджах, связанных с рекламой азартных игр, нарушает законодательство Республики Казахстан и других стран СНГ. Провокации в общественных местах могут квалифицироваться как мелкое хулиганство и повлечь административное или уголовное наказание. Распространение подобного контента, особенно с вовлечением несовершеннолетних, может рассматриваться как пропаганда или пособничество незаконной деятельности», — напомнили в СЦК при президенте.