Казахстанцев предупредили о наказании за участие в запущенном стримером челлендже

Как сообщает телеканал, челлендж запустил стример Андрей Бурим, известный в Сети как Mellstroy, находящийся в данный момент в международном розыске в России и Беларуси.
Участникам челленджа он пообещал розыгрыш квартир и призов на сумму 1,5 млн долларов. Чтобы стать участникам челленджа, нужно снять видео с фактически социально опасным поведением со специальным хэштегом и упоминанием его имени или казино. Главная цель — вирусная реклама азартных игр любой ценой.
«Ради хайпа и обещаний ценных призов и денег, которые ранее Mellstroy не исполнял, аудитория провоцируется на демонстративные и рискованные поступки», — говорится в материале.
По данным телеканала, уже зафиксировано несколько таких поступков ради участия в этом челлендже. Так, в Марий Эл мать «наносит татуировку» младенцу с названием казино; в Казахстане мужчина официально сменил фамилию на «Мелстрой»; в Астане один из участников пробежал по в одних трусах по ТРЦ.
«Такие действия не только унизительны, но и могут иметь правовые последствия. Участие в челленджах, связанных с рекламой азартных игр, нарушает законодательство Республики Казахстан и других стран СНГ. Провокации в общественных местах могут квалифицироваться как мелкое хулиганство и повлечь административное или уголовное наказание. Распространение подобного контента, особенно с вовлечением несовершеннолетних, может рассматриваться как пропаганда или пособничество незаконной деятельности», — напомнили в СЦК при президенте.