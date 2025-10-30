Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через MAX

Это нововведение избавляет их от необходимости предъявления бумажного удостоверения.

Источник: Комсомольская правда

Новый цифровой способ подтверждения статуса многодетной семьи внедрили в Новосибирской области. Теперь при получении льгот в различных учреждениях они могут предъявить QR-код в мессенджере MAX. При этом бумажное удостоверение для подтверждения права на получение льгот в данном случае не потребуется. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь рассказал, что родителям для использования сервиса нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и цифровой ID в MAX.

— Посетитель на входе предъявляет QR-код из приложения MAX, а билетер его сканирует и мгновенно получает информацию о статусе многодетной семьи. Сервис простой и удобный в использовании, — отметил он.

Замминистра труда и социального развития региона Татьяна Мальцева добавила, что данный сервис повысит уровень комфорта новосибирцев, а также улучшит доступность госуслуг.