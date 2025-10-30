Новосибирские многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через MAX

Новый цифровой способ подтверждения статуса многодетной семьи внедрили в Новосибирской области. Теперь при получении льгот в различных учреждениях они могут предъявить QR-код в мессенджере MAX. При этом бумажное удостоверение для подтверждения права на получение льгот в данном случае не потребуется. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.