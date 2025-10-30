Прокуратура Владивостока требует ускорить ремонт детсада на Постышева

Первый подрядчик, работавший на данном объекте — компания из Нижневартовска ООО «“ЮК Групп”» — летом 2024 года была отстранена от выполнения работ в одностороннем порядке. После отстранения компания оспорила это решение в суде и выиграла дело, а затем и доказала свою правоту в кассационном суде в июне 2025 года. Однако, во время судебных тяжб администрация города провела повторные торги, по итогам которых уже новый подрядчик ООО «“Экспострой”» подписал договор 12 декабря 2024 года с похожими условиями. Сейчас стоимость стройки составляет около 203 миллионов рублей — после увеличения бюджета на проект почти на 50 миллионов.