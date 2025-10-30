Прокуратура Владивостока требует ускорить ремонт детсада на Постышева

Прокуратура Первореченского района Владивостока объявила предостережение подрядной организации ООО «“Экспострой”» из-за низких темпов капитального ремонта детского сада на улице Постышева, 7а. Прокуратура потребовала строго соблюдать сроки и качество выполнения работ, которые должны быть завершены до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Прокурор Ксения Кравченко вместе с представителями подрядчика проверила состояние стройплощадки, оценив качество и своевременность выполнения работ, а также достаточность числа рабочих. Она подчеркнула недопустимость нарушения права несовершеннолетних на получение дошкольного образования.
Ранее ход ремонта лично инспектировал глава Владивостока Константин Шестаков, который отметил, что на объекте работают 21 человек, и поставил задачу увеличить количество рабочих до 30 для ускорения процесса.
Реконструкция включает замену кровли, монтаж ограждения, прокладку тепловых и электросетей, обустройство подпорной стены и благоустройство территории с созданием спортивной площадки.
Первый подрядчик, работавший на данном объекте — компания из Нижневартовска ООО «“ЮК Групп”» — летом 2024 года была отстранена от выполнения работ в одностороннем порядке. После отстранения компания оспорила это решение в суде и выиграла дело, а затем и доказала свою правоту в кассационном суде в июне 2025 года. Однако, во время судебных тяжб администрация города провела повторные торги, по итогам которых уже новый подрядчик ООО «“Экспострой”» подписал договор 12 декабря 2024 года с похожими условиями. Сейчас стоимость стройки составляет около 203 миллионов рублей — после увеличения бюджета на проект почти на 50 миллионов.
Работы идут в рамках реализации мастер-плана развития Владивостока с целью ввода в эксплуатацию детсада на 130 мест и шесть групп для детей разного возраста, включая группу временного пребывания. В здании предусмотрены пищеблок, музыкальный и спортивные залы. По планам, после завершения ремонта, назначенного на конец 2025 года, начнётся установка новой мебели и открытие дошкольного учреждения, которого ждут родители и жители района.