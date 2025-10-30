Егор Крид отменил концерт в Новосибирске 1 ноября 2025 года

Крид признался, что всегда старался избегать отмен и переносов выступлений, даже когда болел с высокой температурой. Однако подготовка к масштабным концертам в московских «Лужниках» и Санкт-Петербурге потребовала огромных сил. Музыкант пояснил, что после сольного концерта в Питере он сразу отправился в тур, что привело к переутомлению и сбою в организме.