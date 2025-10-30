Егор Крид отменил концерт в Новосибирске 1 ноября 2025 года

«Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты (пока, что это Омск и Новосиб, но могут добавляться еще), чтобы я смог хотя бы немного восстановиться и вернуться с новыми силами в бой. Извините за это», — говорится в посте.
Крид признался, что всегда старался избегать отмен и переносов выступлений, даже когда болел с высокой температурой. Однако подготовка к масштабным концертам в московских «Лужниках» и Санкт-Петербурге потребовала огромных сил. Музыкант пояснил, что после сольного концерта в Питере он сразу отправился в тур, что привело к переутомлению и сбою в организме.
После выступления в Балашихе врачи настоятельно рекомендовали певцу «притормозить» и дать организму отдых.
Артист заверил поклонников, что все приобретенные билеты сохранят свою силу, и никто не потеряет свои места. Новые даты концертов будут опубликованы на официальном сайте исполнителя: egorkreed.com. Егор Крид также поблагодарил фанатов за поддержку.