Россиянам напомнили, как страна работает в субботу

Трудящиеся пятидневку россияне отработают шесть смен на этой неделе. Однако последняя из них — предпраздничная — будет сокращенной. Об этом оповестила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, цитирует РИА Новости.
Она напомнила, что работодатели обязаны сократить субботнюю смену на один час. Следующая неделя будет состоять всего из трех рабочих дней, отметила эксперт.
«Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днем», — уведомила Татьяна Подольская.
В России в 2026 году прожиточный минимум повысится на 6,8%. После индексации его размер составит почти 19 тысяч рублей. В 2026 году повысится не только прожиточный минимум на душу населения, но и для трудоспособных граждан, детей и пенсионеров.