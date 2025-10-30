В США продолжаются поиски сбежавших при ДТП трёх лабораторных обезьян

Американские правоохранители продолжают поиски лабораторных обезьян, которые сбежали из фургона в штате Миссисипи.
В полиции рассказали, что эти обезьяны не являются переносчиками опасных болезней.
«После того, как представителям Тулейнского университета удалось проникнуть в грузовик и провести точный подсчёт, выяснилось, что на свободе всё ещё остаются три обезьяны», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Миссисипи после дорожно-транспортного происшествия из грузового автомобиля сбежали лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С, герпес и коронавирусную инфекцию.
Кроме того, в полиции подчеркнули, что обезьяны проявляют агрессию к людям.
В Тулейнском университете, по заказу которого перевозили этих макак-резусов, не подтвердили сообщения о том, что животные являются заразными.