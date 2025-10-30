Ричмонд
В США продолжаются поиски сбежавших при ДТП трёх лабораторных обезьян

В Тулейнском университете утверждают, что животные не являются заразными.

Источник: Аргументы и факты

Американские правоохранители продолжают поиски лабораторных обезьян, которые сбежали из фургона в штате Миссисипи.

В полиции рассказали, что эти обезьяны не являются переносчиками опасных болезней.

«После того, как представителям Тулейнского университета удалось проникнуть в грузовик и провести точный подсчёт, выяснилось, что на свободе всё ещё остаются три обезьяны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Миссисипи после дорожно-транспортного происшествия из грузового автомобиля сбежали лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С, герпес и коронавирусную инфекцию.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что обезьяны проявляют агрессию к людям.

В Тулейнском университете, по заказу которого перевозили этих макак-резусов, не подтвердили сообщения о том, что животные являются заразными.