В Новосибирске ощущается дефицит бензина на АЗС: 30 октября

В октябре жители Новосибирска столкнулись с дефицитом бензина. На некоторых независимых автозаправках топливо полностью отсутствует, а на других осталось лишь дизельное топливо.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На многих АЗС сети «Nafta24» в регионе накануне закончились бензин марки АИ-92 и АИ-95.

По словам президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров НСО «Сибирь-ГСМ» Сергея Лацких, одной из причин нехватки топлива стало недопоставка от ООО «Газпромнефть Региональные продажи» по заключённым контрактам. Часть топлива была закуплена у другого поставщика, но его объём крайне мал и продаётся «с колёс», без создания запасов.

Ранее, 24 октября, управление ФАС по Новосибирской области выдало предупреждение компании «Газпромнефть Региональные продажи» из-за ситуации с бензином в регионе. Ведомство зафиксировало снижение поставок популярных марок бензина и дизеля независимым АЗС в 2−4 раза, тогда как поставки крупным вертикально интегрированным компаниям наоборот увеличились.

Эксперты связывают дефицит топлива с плановыми и внеплановыми ремонтами НПЗ, сбоями в логистике и сокращением объёмов производства нефтепродуктов.

Автовладельцам Новосибирска приходится искать альтернативные АЗС, сталкиваться с очередями и готовиться к возможному росту цен на топливо после стабилизации ситуации.