В Новосибирске ощущается дефицит бензина на АЗС: 30 октября

По словам президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров НСО «Сибирь-ГСМ» Сергея Лацких, одной из причин нехватки топлива стало недопоставка от ООО «Газпромнефть Региональные продажи» по заключённым контрактам. Часть топлива была закуплена у другого поставщика, но его объём крайне мал и продаётся «с колёс», без создания запасов.