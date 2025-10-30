Врач дала советы, как пить свекольный сок без вреда для здоровья

Свекольный сок известен своими полезными свойствами: он помогает при анемии, способствует кроветворению и обладает противовоспалительным действием. Однако пить его нужно с осторожностью, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемами с почками. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.