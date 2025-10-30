Врач дала советы, как пить свекольный сок без вреда для здоровья

Свекольный сок известен своими полезными свойствами: он помогает при анемии, способствует кроветворению и обладает противовоспалительным действием. Однако пить его нужно с осторожностью, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемами с почками. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
— Избыток сока способен спровоцировать спазм сосудов головного мозга, особенно если есть сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому пить свекольный сок нужно с осторожностью и для больше пользы смешивать его с морковным или яблочным, — предупредила медик.
Специалист порекомендовала не пить сок сразу после отжима, а дать ему постоять 3−4 часа. За это время концентрация полезных веществ увеличивается, а раздражающее действие эфирных масел на слизистую желудка снижается.
— Но людям с мочекаменной болезнью, другими заболеваниями почек и мочевого пузыря, чистый сок пить не стоит, ведь в нем много щавелевой кислоты, — добавила врач.
Однако все это не уменьшает его полезные свойства. Ведь он способствует кроветворению, обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами.