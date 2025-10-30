Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

15 октября общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов выступил с идеей пересмотреть количество праздничных дней и отпусков в России. По его словам, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники, за которые страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств», — до шести дней.