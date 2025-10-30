Россия догнала Британию по числу долларовых миллиардеров в стране

Ранее сообщалось, что миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, обвиняемому в двух убийствах и покушении, грозит пожизненное заключение. Юрист Александр Хаминский заявил, что бизнесмену вменяется совершение преступлений по статьям об убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, и о покушении на убийство. По его мнению, учитывая тяжесть преступлений, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное содействие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. В настоящее время Сулейманов находится под арестом.