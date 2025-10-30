В суде раскрыли, как был завербован террорист Серебряков*: СБУ тщательно искала исполнителя

Экс-аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова*, которого обвиняют в подрыве автомобиля с полковником на севере Москвы, завербовали в онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.
В документах отмечается, что организаторы преступной группы вели поиски негативно относящихся к политике России и ее гражданам и готовых за деньги подготовить и совершить террористические акты.
«В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым и вовлекли для совершения террористических актов. В дальнейшем общение шло через приватный мессенджер WireMin», — сказано в материалах суда.
Накануне сообщалось, что фигурант дела о подрыве машины полковника Минобороны, участвовавшего в специальной военной операции, в Москве полностью признал вину, объяснив мотивы террористического акта идеологическими убеждениями. Изначально целью террориста должен был стать представитель Следственного комитета России.
Серебряков* по этому поводу заявил, что ему удалось бы довести начатое до конца, приложи он больше усилий. После этого суд сделал процесс закрытым. При том обвинение заявило, что в материалах есть данные, относящиеся к государственной тайне.
Напомним, теракт произошел утром 24 июля 2024 года на парковке недалеко от станции Новоподрезково МЦД в Москве взорвался внедорожник. В это время в машину садился 50-летний военнослужащий. Водителю оторвало ступни, а его жена, стоявшая около машины, получила осколочные раны лица.
Позже Серебрякова* задержали в Турции, а в конце июля экстрадировали в Россию, и он признался, что куратор из СБУ обещал за убийство российского офицера от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
В январе этого года в уголовном деле террориста появились новые фигуранты — из спецслужб Украины. Кроме того, подрывнику переквалифицировали обвинение. Теперь его обвиняют не в покушении на убийство, а в совершении теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.