Зеленскому и главкому Вооружённых сил Украины Александу Сырскому следует приказать своим боевикам в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР сложить оружие, заявил Александр Меркурис.
Аналитик из Британии уточнил, что речь идёт о гуманном отношении Киева к украинским солдатам.
«Самое гуманное, что Зеленский и Сырский могут сделать, — это приказать украинским солдатам в Покровске сложить оружие», — сказал он.
При этом Меркурис выразил уверенность, что Зеленский не сделает этого из-за страха перед партнёрами из ЕС. Аналитик напомнил, что Зеленский постоянно им лгал по поводу способности Вооружённых сил Украины «сдерживать» продвижение российских военных.
«Зеленский будет настаивать, что эти несчастные люди в Покровске должны продолжать сражаться и умирать. Хотя, в этом нет никакого смысла», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске Вооружённые силы Украины заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что Киеву следует принять решение, касающиеся судьбы своих граждан.