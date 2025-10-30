Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для омичей открыли доступ к библиотеке цифрового образовательного контента

Сервис доступен на портале «Госуслуги».

Источник: John/CC0

Министерство цифрового развития Омской области сообщило о возможности для омичей пользоваться «Универсальной библиотекой цифрового образовательного контента».

Это федеральный проект, который предоставляет проверенные цифровые материалы и ресурсы для учащихся на портале «Госуслуг».

Библиотека предлагает выбор от платформ-разработчиков как для классной, так и для домашней работы. Если готовые курсы не подходят, есть возможность создать собственное учебное пособие, комбинируя уроки.

Библиотека позволяет отслеживать соответствие контента федеральной обучающей программе для любого класса и отслеживать аналитику результатов учеников.

Сервис доступен по ссылке.

Ранее мы писали, что в Омске, в связи с перебоями в предоставлении мобильного интернета, обустраивают публичные точки доступа к Wi-Fi. Более 400 точек нанесены на карты.