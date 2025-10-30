Для омичей открыли доступ к библиотеке цифрового образовательного контента

Министерство цифрового развития Омской области сообщило о возможности для омичей пользоваться «Универсальной библиотекой цифрового образовательного контента».
Это федеральный проект, который предоставляет проверенные цифровые материалы и ресурсы для учащихся на портале «Госуслуг».
Библиотека предлагает выбор от платформ-разработчиков как для классной, так и для домашней работы. Если готовые курсы не подходят, есть возможность создать собственное учебное пособие, комбинируя уроки.
Библиотека позволяет отслеживать соответствие контента федеральной обучающей программе для любого класса и отслеживать аналитику результатов учеников.
Сервис доступен по ссылке.
Ранее мы писали, что в Омске, в связи с перебоями в предоставлении мобильного интернета, обустраивают публичные точки доступа к Wi-Fi. Более 400 точек нанесены на карты.