Одну из улиц Астаны перекроют на две недели

Как пояснили в акимате, в этой части города проводятся строительно-монтажные работы по прокладке сетей канализации на пересечении шоссе Коргалжын и улицы Айтеке би. Из-за работ с 30 октября по 15 ноября будет частично перекрыто движение по улице Айтеке би по направлению движения в сторону шоссе Коргалжын.
Альтернативным маршрутом является улица Умай ана. «В целях безопасности дорожного движения водителей просят быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут. В организацию дорожного движения прилегающих участков внесены изменения путем установки соответствующих дорожных знаков», — обратились к горожанам в ведомстве.