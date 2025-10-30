Одну из улиц Астаны перекроют на две недели

Как пояснили в акимате, в этой части города проводятся строительно-монтажные работы по прокладке сетей канализации на пересечении шоссе Коргалжын и улицы Айтеке би. Из-за работ с 30 октября по 15 ноября будет частично перекрыто движение по улице Айтеке би по направлению движения в сторону шоссе Коргалжын.