В Салехарде задействуют 70 единиц спецтехники для зимнего содержания дорог

Дорожные службы Салехарда начали зимнее обслуживание улиц города. Об этом сообщил глава ямальской столицы Алексей Титовский после проведения оперативного совещания с подрядными организациями. Всего до конца зимнего сезона на содержание улично-дорожной сети планируется привлечь до 70 единиц спецтехники.