Эксперт назвала ситуации, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

Ранее стало известно, что мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом проверки подлинности купюр или декларирования средств. В самом законодательстве такого понятия как «дистанционный обыск» нет. Законное изъятие денежных средств возможно лишь при личном участии следователя и понятых с оформлением соответствующих документов. Кроме того, денежные средства при изъятии должны быть надлежащим образом упакованы, а не передаваться курьером.