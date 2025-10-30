Трамп призвал Пентагон начать тестирование ядерного оружия США после испытаний в России

Американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на «программу испытаний» ядерного оружия в США. Он распорядился немедленно начать тестирования. По словам Дональда Трампа, это произойдет «на равных» с другими государствами. Так он написал в своей соцсети.
«Я поручил военному министерству начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил Дональд Трамп.
Днем ранее конгрессвумен Рашида Тлаиб предостерегла мировое сообщество от начала гонки ядерных вооружений. По ее словам, американцы до сих пор страдают от последствий проводимых испытаний.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше