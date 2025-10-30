Ричмонд
Трамп призвал Пентагон начать тестирование ядерного оружия США после испытаний в России

Трамп намерен немедленно начать испытания ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на «программу испытаний» ядерного оружия в США. Он распорядился немедленно начать тестирования. По словам Дональда Трампа, это произойдет «на равных» с другими государствами. Так он написал в своей соцсети.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что уже адресовал свое поручение в Пентагон. Он также заверил, что у Соединенных Штатов якобы самый большой ядерный арсенал. Однако Китай наступает на пятки Вашингтону, признал президент.

«Я поручил военному министерству начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил Дональд Трамп.

Днем ранее конгрессвумен Рашида Тлаиб предостерегла мировое сообщество от начала гонки ядерных вооружений. По ее словам, американцы до сих пор страдают от последствий проводимых испытаний.

