В Новосибирске открылась выставка с игрушками второй половины 20 века

На выставке представлены технические игрушки 1960−1980-х годов.

Источник: Комсомольская правда

В Музее связи и техники Новосибирска 29 октября открылась выставка «Крути колеса» с игрушками второй половины 20 века. Если быть точнее, то там представлены технические игрушки, выпущенные в 1960—1980-х годах. Об этом сообщается на туристическом портале города.

Посетители выставки смогут увидеть игрушечные пожарные и милицейские машины, автомобили скорой помощи, водовоз, автоцистерну для молока, утюг, пылесос и другие игрушки. Всего в экспозиции представлено около 50 предметов.

Выставка будет открыта до 1 февраля 2026 года.