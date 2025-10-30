В Новосибирске открылась выставка с игрушками второй половины 20 века

В Музее связи и техники Новосибирска 29 октября открылась выставка «Крути колеса» с игрушками второй половины 20 века. Если быть точнее, то там представлены технические игрушки, выпущенные в 1960—1980-х годах. Об этом сообщается на туристическом портале города.