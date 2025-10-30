В Новосибирске открылась выставка с игрушками второй половины 20 века

В Музее связи и техники Новосибирска 29 октября открылась выставка «Крути колеса» с игрушками второй половины 20 века. Если быть точнее, то там представлены технические игрушки, выпущенные в 1960—1980-х годах. Об этом сообщается на туристическом портале города.
Посетители выставки смогут увидеть игрушечные пожарные и милицейские машины, автомобили скорой помощи, водовоз, автоцистерну для молока, утюг, пылесос и другие игрушки. Всего в экспозиции представлено около 50 предметов.
Выставка будет открыта до 1 февраля 2026 года.