Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждёт сокращённый рабочий день в субботу

В ноябре россиян ожидает несколько изменений в рабочем графике. Как сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, суббота, 1 ноября, хотя и объявлена рабочим днём, будет сокращена на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, поскольку имеет статус предпраздничного. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днём, но будет сокращённой на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днём», — сообщила эксперт.

Также Подольская добавила, что в начале месяца трудящихся ждёт короткая рабочая неделя продолжительностью всего три дня, которая стартует в среду, 5 ноября. Понедельник, 3 ноября, станет нерабочим днём благодаря упомянутому переносу, а вторник, 4 ноября, является государственным праздником — Днём народного единства.

Ранее Life.ru рассказал, что в следующем году увеличение пенсионных выплат для различных категорий россиян будет происходить в несколько этапов. Так, получатели страховых пенсий получат прибавку с 1 января, затем с 1 апреля повысят социальные пенсии, а с 1 августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых структур получат увеличение денежного содержания с 1 октября.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.