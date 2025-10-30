Россиян ждёт сокращённый рабочий день в субботу

Ранее Life.ru рассказал, что в следующем году увеличение пенсионных выплат для различных категорий россиян будет происходить в несколько этапов. Так, получатели страховых пенсий получат прибавку с 1 января, затем с 1 апреля повысят социальные пенсии, а с 1 августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых структур получат увеличение денежного содержания с 1 октября.