Компания «Нанолек» запустила производство вакцины против ВПЧ

Производство первой российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) стартовало в России. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Telegram-канале Baza.

ВПЧ представляет огромную опасность для здоровья женщин — он вызывает рак шейки матки и другие онкологические заболевания.

Первые серии препарата под названием «Цегардекс» поступят в оборот во второй половине следующего года.

В 2027 году фармацевтическая компания «Нанолек» уже планирует полностью удовлетворить потребность российской системы здравоохранения в препарате против ВПЧ.

— Ранее вакцину уже испытали в Сеченовском университете. В исследовании участвовали 30 здоровых детей и подростков, — уточнили в публикации.

Исследователи из Японии разрабатывают инновационное средство против тревожности и стресса. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, насколько эффективной она может быть в борьбе с депрессией.

Москва заботится о здоровье и благополучии жителей и обеспечивает высокую доступность профилактических мероприятий. Так, благодаря работе выездных мобильных прививочных бригад прививку можно сделать непосредственно на рабочем месте.