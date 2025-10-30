Компания «Нанолек» запустила производство вакцины против ВПЧ

Производство первой российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) стартовало в России. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Telegram-канале Baza.
ВПЧ представляет огромную опасность для здоровья женщин — он вызывает рак шейки матки и другие онкологические заболевания.
Первые серии препарата под названием «Цегардекс» поступят в оборот во второй половине следующего года.
В 2027 году фармацевтическая компания «Нанолек» уже планирует полностью удовлетворить потребность российской системы здравоохранения в препарате против ВПЧ.
— Ранее вакцину уже испытали в Сеченовском университете. В исследовании участвовали 30 здоровых детей и подростков, — уточнили в публикации.
