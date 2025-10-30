Вандала, испортившего дорожную разметку, ищет полиция Владивостока

Разметка на участке дороги между посёлками Шигино и Подножье была отделена сигнальными конусами, предупреждающими водителей о необходимости объезжать участок, на котором ещё не высохла краска. Но некий вандал, двигаясь в сторону канала, проигнорировал конусы, проехав по свежей разметке. Он и краску размазал по асфальту, и конуса передавил. Теперь рабочим придётся заново наносить полосы и счищать с проезжей части размазанную краску.
Мотивы водителя-вандала пока неясны — то ли это нелепая случайность из-за алкогольного опьянения, то ли целенаправленная порча дороги. Возможно, это некий знак протеста в ответ на новую разметку во Владивостоке, которая вызвала негативный общественный резонанс — выделенные полосы для общественного транспорта, такси и транспорта экстренных служб на Некрасовском путепроводе и проспекте 100-летия Владивостока, и двойную сплошную полосу на улице Адмирала Горшкова.
Выделенная полоса пока явно не справляется с задачей мотивировать участников дорожного движения пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, что должно привести к уменьшению дорожных заторов. Возможно, часть автолюбителей пользовалась бы автобусами и троллейбусами, если бы они ходили чаще, но дефицит водителей общественного транспорта пока побороть не удалось. Личных автомобилей на дорогах меньше не стало, зато места для них стало меньше, соответственно, заторы стали сильнее.
Что касается двойной сплошной разметки на магистральной дороге через Снеговую Падь, то ЦОДД Владивостока объяснил это решение обеспечением необходимой пропускной способности. Повернуть к нечётным домам по улице Адмирала Горшкова и жилому комплексу «Лидер» можно «безопасно и удобно» на крупных основных перекрестках: улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой, Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова, Адмирала Горшкова и Полковника Фесюна. Дополнительную полосу для поворота со стороны улицы Русской налево выделят в районе дома Адмирала Горшкова, 69. По мнению местных жителей, подобные манёвры будут увеличивать время въезда и выезда из микрорайона до 20 — 60 минут из-за постоянных заторов на перекрёстках и улице Русской.