Вандала, испортившего дорожную разметку, ищет полиция Владивостока

Что касается двойной сплошной разметки на магистральной дороге через Снеговую Падь, то ЦОДД Владивостока объяснил это решение обеспечением необходимой пропускной способности. Повернуть к нечётным домам по улице Адмирала Горшкова и жилому комплексу «Лидер» можно «безопасно и удобно» на крупных основных перекрестках: улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой, Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова, Адмирала Горшкова и Полковника Фесюна. Дополнительную полосу для поворота со стороны улицы Русской налево выделят в районе дома Адмирала Горшкова, 69. По мнению местных жителей, подобные манёвры будут увеличивать время въезда и выезда из микрорайона до 20 — 60 минут из-за постоянных заторов на перекрёстках и улице Русской.