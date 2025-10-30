Ричмонд
Метеоролог Шувалов: ураган «Мелисса» принесет тепло в европейскую часть РФ

«Мелисса» выйдет в район Исландии, но уже в виде внетропического циклона. Ураган принесет теплую погоду на европейскую часть России, отметил Шувалов.

Источник: Аргументы и факты

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал aif.ru, грозит ли ураган «Мелисса», буйствовавший на Ямайке, а теперь пришедший и на Кубу, городам России.

«Мелиссе» была присвоена пятая категория, что является максимальным уровнем мощности для тропических циклонов. К 29 октября ураган ослаб до третьей-четвёртой категории.

«В дальнейшем интенсивность опасных явлений урагана начнет снижаться, причем достаточно быстро», — сказал Шувалов.

По его словам, ураган затем выйдет в район Исландии, но уже в виде внетропического циклона и принесет теплую погоду на европейскую часть России.

«Такие катаклизмы, как ураган “Мелисса”, ограничены тропической зоной и за ее пределы, в умеренные широты, выходят уже в совершенно другом виде. Да, они могут вносить штормы, но не такой силы», — подытожил Шувалов.

Ранее Шувалов сообщил, что разрушительный ураган «Мелисса» может затронуть США.